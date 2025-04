Chiedo giustizia per le vittime del terremoto

Sei aprile 2009. Notte fonda. Una fortissima scossa di terremoto distrugge L'Aquila. Il bilancio definitivo è di 309 vittime, oltre 1.600 feriti. Dopo 42 ore di ricerche ininterrotte, una ragazza di 20 anni viene estratta viva dalle macerie: è Eleonora Calesini di Mondaino, studentessa dell'Accademia dell'Immagine. All'epoca, i giornali parlarano del "miracolo di Pasqua". Sedici anni sono trascorsi e il ricordo di quel calvario – i colpi di quella scossa che sbriciolò l'appartamento che la mondainese condivideva con altre ragazze, poi il buio, la paura di non farcela e infine la luce – è scolpito nitidamente nella memoria di Eleonora. Che ieri, sul suo profilo Instagram, è tornata a chiedere giustizia per le studentesse e gli studenti che, purtroppo, non ce l'hanno fatta. "Non sarei qui a scrivere se non fosse necessario: c'è ancora molto da fare.

L'AQUILA: PD, "SCONCERTANTE BERTOLASO SU GRANDI RISCHI, GOVERNO APPROVI DL RISARCIMENTO VITTIME". Sisma de L’Aquila, ancora una sentenza che fa male. A Cutro una veglia per ricordare le vittime della strage, presente anche Schlein: «Qui per chiedere verità e giustizia» ·. Video. Serbia, gli studenti marciano per chiedere giustizia. Uniti per non dimenticare, il corteo chiede giustizia per le vittime di Corinaldo: "Li avete uccisi di nuovo" | VIDEO. Manifestazioni in Grecia,'giustizia per strage ferroviaria Tebi'. Ne parlano su altre fonti

