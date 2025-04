Chiede orario ridotto per allattare ma non le rispondono | prof continua a insegnare e viene sanzionata

prof si era rassegna a svolgere tutte le proprie ore di lezione ma dopo tre mesi la dirigente scolastica si è accorta che aveva continuato a lavorare con l’orario integrale e l'ha punita. Leggi su Fanpage.it La storia di una neo mamma e docente precaria a Pontassieve, in provincia di Firenze. Credendo che la sua richiesta fosse andata a vuoto, lasi era rassegna a svolgere tutte le proprie ore di lezione ma dopo tre mesi la dirigente scolastica si è accorta che avevato a lavorare con l’integrale e l'ha punita.

Chiede orario ridotto per allattare ma non le rispondono: prof continua a insegnare e viene sanzionata. La preside non le concede permessi per l'allattamento ma poi la sanziona perché svolge orario pieno. Insegnante neomamma chiede i permessi per allattare, glieli negano: lei va al lavoro per non lasciare scoperte. Supplenze graduatorie di istituto, titolare rientra con riduzione oraria: conferma contratto per continuità. Sanzione per rinuncia. Riposi giornalieri per allattamento. Riduzione oraria per allattamento e anno di prova: chiarimenti e FAQ USR Sardegna. Ne parlano su altre fonti

Chiede orario ridotto per allattare ma non le rispondono: prof continua a insegnare e viene sanzionata - La storia di una neo mamma e docente precaria a Pontassieve, in provincia di Firenze. Credendo che la sua richiesta fosse andata a vuoto, la prof si era rassegna a svolgere tutte le proprie ore di ... (fanpage.it)

Non ha permessi per allattare ma viene sanzionata perché fa orario pieno - Lunedì 7 aprile a Le Sieci (Fi) in piazza Albizi si è tenuto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori del Centro provinciale per l’istruzione degli ... (gonews.it)

Insegnante neomamma chiede i permessi per allattare, glieli negano: lei va al lavoro per non lasciare scoperte le classi e la preside la sanziona - Una docente, da poco diventata mamma, ha chiesto i permessi per allattamento che le spettavano, ma nonostante l'insistenza non ha ottenuto alcuna ... (msn.com)