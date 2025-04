Chiaro di luna escursione serale gratuita

SABATO 12 APRILE ore 18 a Novezza, Ferrara di Monte Baldo. Con l'occasione della luna piena faremo una camminata al tramonto in cui immergerci nel silenzio della natura e nella sua quiete. Avremo modo di osservare le vastità del Cielo e i suoi misteri e la sua simbologia.

