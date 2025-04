Chiara Ferragni sorridente e soddisfatta mentre esce dallo studio del suo avvocato

Dopo un periodo di tempesta che sembra ancora non essere archiviato del tutto, Chiara Ferragni ha tutta l'intenzione di fare dei passi concreti verso una maggiore serenità personale e professionale. L'imprenditrice digitale che, nel bene e nel male, nel corso della sua carriera social ha acceso riflettori ormai difficili da spegnere, ora raccoglie e ordina i pezzi del puzzle sfoggiando un sorriso soddisfatto all'uscita dello studio del suo avvocato.

Chiara Ferragni esce sorridente dallo studio del suo avvocato

Un sorriso pieno, uno sguardo sereno. Chiara Ferragni è stata avvistata mentre usciva dallo studio del suo avvocato visibilmente rilassata. Una scena che, per quanto semplice e per nulla nuova a coloro che hanno seguito le vicende personali e giudiziarie dell'influencer, racconta una nuova attitudine dopo mesi segnati da crisi personali e mediatiche che l'hanno spesso portata a doversi confrontare con i suoi legali.

