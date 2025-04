Chiara Barbera alla guida di First Cisl Sicilia

Chiara Barbera è la nuova segretaria generale First Cisl Sicilia: subentra a Fabrizio Greco. La dirigenza Cislina, convocata all’hotel Villa D’Amato di Palermo, si è espressa all’unanimità. Completano la segreteria regionale Salvatore D’Urso, attuale segretario generale First Cisl Catania e. Palermotoday.it - Chiara Barbera alla guida di First Cisl Sicilia Leggi su Palermotoday.it è la nuova segretaria generale: subentra a Fabrizio Greco. La dirigenzaina, convocata all’hotel Villa D’Amato di Palermo, si è espressa all’unanimità. Completano la segreteria regionale Salvatore D’Urso, attuale segretario generaleCatania e.

Chiara Barbera alla guida di First Cisl Sicilia. Terzo Congresso, Chiara Barbera eletta nuova guida di First Cisl Sicilia. Riqualificazione viale San Martino, iniziati i lavori urbani a Messina. Congresso First Cisl Mps: Alessia Silvestri e Barbara Spezia riconfermate alla guida insieme alle due segreterie. First Cisl Sicilia, Fabrizio Greco nuovo segretario generale, con lui Chiara Barbera e Roberto Majani. Due donne al timone di First Cisl Mps. Alessia Silvestri e Barbara Spezia elette segretarie responsabili 28. Ne parlano su altre fonti

Terzo Congresso, Chiara Barbera eletta nuova guida di First Cisl Sicilia - Chiara Barbera è stata nominata nuova Segretaria generale di First Cisl Sicilia durante il terzo Congresso dell’organizzazione, svoltosi a Palermo presso ... (canalesicilia.it)

Chiara Barbera eletta nuova Segretaria generale First Cisl Sicilia - Chiara Barbera è la nuova Segretaria generale First Cisl Sicilia: subentra a Fabrizio Greco. La dirigenza cislina, convocata all’hotel Villa D’Amato di Palermo, si è espressa all’unanimità. Completano ... (blogsicilia.it)

Consiglio generale First Cisl Sicilia, Chiara Barbera subentra a Fabrizio Greco. In segreteria Salvatore D’Urso e Calogero Savitteri - Al 3° Congresso First Cisl Gruppo Banco Bpm, tenutosi a Rimini Il 10 e 11 marzo 2025, la Sicilia ampia la sua rappresentanza in segreteria. Al… ... (firstcisl.it)