Chi vince il duello tra Alberto Angela e Ilary Blasi Sale Marcuzzi

Alberto Angela debuttare, in una puntata dedicata a vincent Van Gogh, con il 17.4% di share pari a una media di 2.843.000 spettatori. Su Canale5 il nuovo programma The Couple - Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, ha invece esordito con una media di 2.234.000 individui all'ascolto pari a uno share del 18.6, vincendo la serata in percentuale. Quanto agli altri programmi, su Rai2 Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi ha segnato una media di 702.000 telespettatori con uno share del 4.5%, (presentazione: 3.0% - 611.000), in crescita rispetto a sette giorni fa. Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4. Iltempo.it - Chi vince il duello tra Alberto Angela e Ilary Blasi. Sale Marcuzzi Leggi su Iltempo.it Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta condebuttare, in una puntata dedicata ant Van Gogh, con il 17.4% di share pari a una media di 2.843.000 spettatori. Su Canale5 il nuovo programma The Couple - Una vittoria per due, condotto daaffiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, ha invece esordito con una media di 2.234.000 individui all'ascolto pari a uno share del 18.6,ndo la serata in percentuale. Quanto agli altri programmi, su Rai2 Obbligo o verità con Alessiaha segnato una media di 702.000 telespettatori con uno share del 4.5%, (presentazione: 3.0% - 611.000), in crescita rispetto a sette giorni fa. Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4.

