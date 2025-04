Cultweb.it - Chi ha ucciso Laura Palmer? Se ricordate la domanda, allora avete amato Twin Peaks

Leggi su Cultweb.it

L’8 aprile 1990 andava in onda per la prima volta negli USA(distribuita in Italia nel gennaio del ’91 come I segreti di), la serie che avrebbe cambiato per sempre la televisione. Creata da David Lynch e Mark Frost, debuttò sulla rete americana ABC con un interrogativo tanto semplice quanto destabilizzante: Chi ha?La ragazza, bellissima e apparentemente perfetta, viene trovata morta, avvolta nella plastica, sulle rive di un lago nei pressi della cittadina immaginaria di, nello stato di Washington. Questo evento innesca un racconto che mescola giallo, dramma psicologico, horror e surrealismo, in un modo che fino a quel momento la TV non aveva mai osato esplorare.Una foto di-Fonte: Rolling StonesL’agente speciale dell’FBI Dale Cooper, interpretato da Kyle MacLachlan, dunque, arriva in città per indagare sull’omicidio.