Chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli (Diabolik) e perché: una verità multiforme

, conosciuto come, era un personaggio chiave nel panorama della criminalità romana: ex leader degli Irriducibili della Lazio, con rapporti nell’estrema destra, nella camorra e nei clan albanesi. Negli anni aveva trasformato il tifo organizzato in una rete di narcotraffico capace di muovere tonnellate di droga. Il 7 agosto 2019, in pieno giorno, mentre era seduto su una panchina al Parco degli Acquedotti a Roma,venne giustiziato con un colpo alla nuca da un uomo in tenuta da jogging, successivamente identificato come Raul Esteban Calderon. Il killer sparì nel nulla. L’omicidio, che secondo gli inquirenti fu commissionato dal narcotrafficante Giuseppe Molisso e dal suo collaboratore Leandro Bennato, entrambi pupilli del boss Michele Senese, per ragioni legate al controllo del traffico di stupefacenti.