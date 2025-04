Cultweb.it - Chi ha scoperto la Venere di Milo? L’incredibile storia della statua dedicata alla dea della bellezza

Ladifu scoperta l’8 aprile 1820 sull’isola dis, nel Mar Egeo. E fin qui, nulla di particolarmente eclatante se si eccettua per un particolare: l’autore del ritrovamento fu Yorgos Kentrotas, un contadino greco che, mentre lavorava nei pressi delle rovine di un’antica città vicino al villaggio di Tripiti, si imbatté in una cavità sotterranea. All’interno si trovavano frammenti di unain marmo bianco, poi identificata come una rappresentazione di Afrodite, la dea greca dell’amore e(chiamatadai Romani).Il caso volle che, al momentoscoperta, sull’isola si trovassero anche ufficialimarina francese, tra cui Olivier Voutier, un giovane ufficiale che riconobbe immediatamente l’importanza del ritrovamento. Fu lui a segnalare la scoperta alle autorità francesi, contribuendo in modo determinante al suo trasferimento in Francia.