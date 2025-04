Cultweb.it - Chi era Siddharta, il principe asceta che fondò il Buddhismo

L’8 aprile di ogni anno ricorre in Giappone una festività molto importante, per i buddhisti e non solo: il cosiddetto Hana Matsuri, detto anche Kanbutsue, che in altri Paesi asiatici viene festeggiato in altri periodi dell’anno e in diversi modi, con processioni e vari tipi di cerimonie. L’occasione però è la stessa, ed è la celebrazione della nascita del Buddha storico, ossiaGautama, l’anticoche rinunciò agli agi di corte per dedicarsi a una vita ascetica, e che in seguitoil. Raccontiamo la sua storia proprio qui.IlGautama nasce intorno al 566 a.C. a Lumbini, nel sud del Nepal, dal raja Suddhodana e dalla moglie Maya che muore a soli 7 giorni dal parto; la sua appartenenza a una ricca famiglia del clan degli ??kya vale aanche l’appellativo di ??kyamuni.