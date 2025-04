Chi era Paolo Mariottoni l’ingegnere 56enne schiacciato da una lastra di vetro a Lido di Camaiore

Paolo Mariottoni, l’ingegnere di 56 anni morto nel primo pomeriggio di lunedì 7 aprile a Lido di Camaiore, schiacciato da una lastra di vetro precipitata durante il trasporto con la gru ai piani alti dell’ex hotel Principe. Il 56enne, sposato e padre di due figli era nato a Città di Castello (provincia di Perugia) ma viveva a Massa. Leggi su Fanpage.it Si chiamava, l’ingegnere di 56 anni morto nel primo pomeriggio di lunedì 7 aprile adida unadiprecipitata durante il trasporto con la gru ai piani alti dell’ex hotel Principe. Il, sposato e padre di due figli era nato a Città di Castello (provincia di Perugia) ma viveva a Massa.

Nato in Umbria ma cresciuto in città. Era un'istituzione nel settore del vetro

