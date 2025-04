Cultweb.it - Chi era Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, capo ultrà della Lazio ucciso nel 2019

Leggi su Cultweb.it

Nella puntata di Un Giorno In Pretura dell’8 aprile 2025, Roberta Petrelluzzi si occuperà delle indagini e del successivo processo per l’omicidio di, soprannominatoo Diablo, avvenuto il 7 agostoa Roma. Scopriamo allora chi era: non solo un notoma anche una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, coinvolto in più di un’inchiesta per estorsione e narcotraffico.nasce a Roma nel 1966 da un’impiegata e un ispettore di polizia, e già da giovane si avvicina agli ambienti di Forza Nuova efrangia più estrematifoseria; all’inizio degli anni ’90 figura tra i principali leader degli Irriducibili, gruppo ultras laziale che definisce “gli ultimi fascisti di Roma”. Nel 2013è oggetto di ordinanza di custodia cautelare in quanto “referente di un’organizzazione narcotrafficante autonoma” nel contesto dell’operazione Castillos.