Chi era Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia | orrore a Santa Marta

orrore in Colombia dove un ricercatore italiano è stato ucciso e fatto a pezzi. Le indagini sono tuttora in corso.Chi era Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: orrore a Santa Marta (ANSA/CANVA FOTO) – Notizie.comLa scoperta del corpo risale a domenica scorsa, 6 aprile, e dopo le prime analisi sui resti si è riusciti a risalire all’identità della vittima. Si tratta di Alessandro Coatti di 42 anni, originario di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, biologo alla Royal Society of Biology di Londra.Stando alle prime informazioni Coatti era arrivato in Colombia lo scorso 28 marzo. Si trattava della quarta tappa di un lungo un viaggio nei Paesi del Sudamerica dopo l’Ecuador, il Perù e la Bolivia. Alessandro viveva da 8 anni in Inghilterra. L’allarme era stato dato da alcuni cittadini di Santa Marta, città turistica sul mar dei Caraibi, che avevano notato alcuni uomini lasciare una valigia sospetta nel quartiere di Villa Betel, vicino allo stadio Sierra Nevada. Notizie.com - Chi era Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: orrore a Santa Marta Leggi su Notizie.com indove un ricercatore italiano è stato. Le indagini sono tuttora in corso.Chi erain(ANSA/CANVA FOTO) – Notizie.comLa scoperta del corpo risale a domenica scorsa, 6 aprile, e dopo le prime analisi sui resti si è riusciti a risalire all’identità della vittima. Si tratta didi 42 anni, originario di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, biologo alla Royal Society of Biology di Londra.Stando alle prime informazioniera arrivato inlo scorso 28 marzo. Si trattava della quarta tappa di un lungo un viaggio nei Paesi del Sudamerica dopo l’Ecuador, il Perù e la Bolivia.viveva da 8 anni in Inghilterra. L’allarme era stato dato da alcuni cittadini di, città turistica sul mar dei Caraibi, che avevano notato alcuni uomini lasciare una valigia sospetta nel quartiere di Villa Betel, vicino allo stadio Sierra Nevada.

