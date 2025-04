Chi è Visit Detroit l’organizzazione senza scopo di lucro che potrebbe essere il nuovo sponsor della Juve con Jeep | i dettagli

Chi è Visit Detroit, il possibile nuovo sponsor della Juve: tutti i dettagli sulla sinergia in vista della nuova stagioneAumentano le voci e arrivano conferme su una possibile sinergia tra Visit Detroit e Jeep come sponsor della Juve. I bianconeri hanno giocato questa stagione senza alcun sponsor se non per la collaborazione con Save The Children. Secondo quanto riportato da SportBusiness, in vista del Mondiale per Club, la Juve potrebbe avere il suo nuovo sponsor.Una sinergia tra Jeep e Visit Detroit. Come riportato da Calcio e Finanza, quest'ultima è un'organizzazione che promuove la regione metropolitana di Detroit a livello regionale, nazionale e internazionale come destinazione per congressi, incontri d'affari e turismo. Si tratta di un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro.

