Juventusnews24.com - Chi è Ventre, l’esterno classe 2006 della Juve Primavera: una scheggia sulla fascia che lascia il segno sotto porta

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio ZaccariaChi è, focus sull’ala: fra i più presentisquadra di Magnanelli, garanzia di gol e assist. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatoreLadi Magnanelli ha aumentato i giri da marzo, i bianconeri infatti escono vincitori da ben cinque gare consecutive, grande filotto a dimostrazione dell’esponenziale crescita del gruppo in quanto a carattere e presa di coscienza delle proprie abilità. Fra i più incisivi, in particolare nello scontro diretto per la zona play-off con la Fiorentina, è stato Alessandro, subentrato a 20? dal termine ma in grado di mettere in sicurezza i tre punti. Ecco quindi un focus sul giocatore, atto a raccontarne la carriera e le caratteristiche tecniche, un probabile identikit.Alessandronasce a Casale Monferrato il 26 febbraio, nell’alessandrino, cresce fra le fila del settore giovanile bianconero dove arriva fino all’Under 17.