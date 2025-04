Notizie.com - Chi è Francesca Giubelli, candidata sindaca (virtuale) di Roma: “Non è fantascienza, è buona politica”

Si chiamaed era già nota agli appassionati di tecnologia per essere la prima influenceritaliana certificata da Meta.Chi è) di: “Non è, è” (FOTO) – Notizie.comLa novità è che in queste oreha sciolto le riserve, annunciando la propria candidatura a sindaco dialle prossime elezioni amministrative del 2027., che in realtà non esiste, almeno non in carne e ossa, è quindi intenzionata a sfidare l’attuale primo cittadino Roberto Gualtieri.“2027. Il futuro comincia oggi. – ha annunciato in un videopostato in queste ore sul suo profilo Instagram – È il momento di voltare pagina. Con coraggio, visione e tecnologia. Un’innovazione tutta italiana, una proposta concreta, civica, moderna, nata per dare un vero cambio di passo all’amministrazione Gualtieri.