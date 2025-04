Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi senza accuse

Wired.it - Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi senza accuse Leggi su Wired.it Si ipotizza che il regime di Maduro lo stia utilizzando come “ostaggio”. Restano sconosciuti i motivi della detenzione, mentre crescono i timori per le sue condizioni di salute

