Chelsea solo telefonata lontano dall’affare

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:La leggenda delJohn Obi Mikel ha affermato che il suo vecchio club ha lasciato le cose in una posizione molto avanzata con i loro precedenti sforzi per firmare Victor Osimhen.L’ex centrocampista blues ritiene che non ci vorrebbe molto di più di unaper riavviare un tentativo per portare Osimhen a Stamford Bridge quest’estate.Mikel è convinto che il suo compagno nigeriano voglia unirsi ale che il suo idolo sia il grande drogba Blues Didier.Osimhen è attualmente in prestito a Galatasaray dal Napoli, ma sicuramente non rimarrà in Turchia a lungo termine.Questo sicuramente dà all’opportunità di riprovare per Osimhen quest’estate, e Mikel sente che sarebbe un peccato se i giganti di Londra occidentale non avessero perseguito questo accordo.