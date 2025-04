Che schifo ve ne siete accorti? The Couple cosa hanno trovato i vip nella ex casa del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

A pochi giorni dall’esordio di The, il nuovo reality targato Mediaset condotto da Ilary Blasi, si respira un’aria di rinnovamento forzato, quasi a voler cancellare ogni traccia del passato recente. Ma se l’intento era quello di allontanare l’ombra del, l’obiettivo sembra essere stato solo parzialmente raggiunto. Cambia il nome del programma, cambia il volto della conduzione e persino l’arredamento dello studio, ma nei fatti la struttura rimane quella: un gruppo di concorrenti chiuso in un ambiente sorvegliato, intento a convivere tra dinamiche relazionali e prove da superare.La produzione ha fatto il possibile per dare a Theun’identità propria, giocando tutto su un’impronta estetica rinnovata. Le pareti sono state ricoperte con nuove carte da parati, le stanze riarredate con sedie, piante e lampade dal design contemporaneo e ogni coppia in gara può ora godere di uno spazio notturno privato.