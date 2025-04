Oasport.it - CHE ITALIA! Le azzurre travolgono la Danimarca a domicilio e si rilanciano per la qualificazione!

La Nazionalena di calcio femminile fa la storia a Herning (), nel quinto impegno del Gruppo 4 della Lega A Nations League. Le, reduci da due sconfitte consecutive contro le danesi (a La Spezia) e la Svezia in terra scandinava, andavano in cerca di rivincite. Si aveva bisogno di un successo esterno che non si era mai concretizzato nel percorso della selezione tricolore al femminile.L’hanno fatto alla grande le ragazze di Andrea Soncin, protagoniste di un secondo tempo da urlo con ben tre gol realizzati e il discorso “permanenza in Lega A” riaperto. Il successo odierno, infatti, consente alla Nazionale di agganciare in seconda posizione le danesi in graduatoria, ma avendo un vantaggio nel computo complessivo degli scontri diretti nel rapporto reti segnate/subìte. A decidere sono stati i gol di Arianna Caruso al 59?, Lucia Di Guglielmo al 79? e di Cristiana Girelli all’86’.