Champions | quarti Bayern-Inter 1-2

Inter vince l'andata in Baviera. Olise in evidenza nella prima fase:tiro a lato di un soffio, poi respinta di Sommer, quindi dribbling in area con palla offerta a Kane che centra il palo solo davanti al portiere (26'). Si sveglia l'Inter. Galoppata di C.Augusto, botta vicinissima all'incrocio. Al 38' fuga del brasiliano,Thuram aggiusta per Lautaro che fa centro.I bavaresi alzano il ritmo, finale folle.Muller (85') pareggia su cross di Laimer. Risponde subito Frattesi (88') su grande assist di C.Augusto in contropiede.

Bayern München vs Inter: UEFA Champions League 2024/25 Quarti di finale. Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Allungo-Frattesi, l'Inter ritorna avanti. Bayern Monaco-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari. Bayern Monaco-Inter diretta Champions League: raddoppio di Frattesi, vince Inzaghi. Inter-Bayern, cosa serve per qualificarsi in semifinale di Champions? Ecco i risultati necessari. Bayern Monaco-Inter ai quarti di Champions League: squalificati, diffidati e precedenti. Col dolce ricordo del 2010. Ne parlano su altre fonti

