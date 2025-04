Oasport.it - Champions League oggi in tv (8 aprile): orari partite, streaming, programma Sky e TV8

Martedì 82025: latorna in scena con le gare d’andata dei quarti di finale. Il primo atto di un altro turno – fondamentale – nella strada verso la finalissima prevista sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.Due lein agenda quest’, entrambe con calcio d’inizio fissato per le 21.00: la prima, attesissima in ottica italiana, nella quale l’Inter di Simone Inzaghi farà visita proprio al Bayern di Vincent Kompany, mentre la seconda vedrà i londinesi dell’Arsenal ospitare i campioni in carica del Real Madrid.Duericche di fascino che potrebbero regalare emozioni e gol a raffica: ora che il cerchio si stringe, ogni giocata potrebbe fare la differenza fra chi andrà avanti e chi invece dovrà riporre il sogno nel cassetto.L’andata dei quarti di finale della2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, che metterà a disposizione sia i canali per guardare le singolesia l’opzione Diretta Gol per non perdersi neppure un’emozione di entrambe le gare.