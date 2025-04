Ilfattoquotidiano.it - Champions League, oggi Bayern Monaco-Inter: gli infortunati e le probabili formazioni

contro, una classica d’Europa. All’Allianz Arena didi Baviera va in scena, alle ore 21, la gara d’andata dei quarti di finale di. La sfida tra bavaresi e nerazzurri 15 anni fa valeva la finale: a Madrid vinse la squadra di Mourinho, che realizzò uno storico Triplete. Ma questa sera quella prospettiva per l’di Simone Inzaghi è ancora molto lontana. Di fronte ci sono due squadre che ora condividono non solo la prima posizione in Bundesliga e in Serie A, ma anche diversi infortuni importanti. Per l’di Inzaghi è un test cruciale: dopo aver eliminato il Feyenoord, ora il livello di difficoltà cresce in maniera significativa. I nerazzurri dovranno dimenticare il secondo tempo di Parma e giocare una partita da campioni d’Italia per non soccombere alla potenza della squadra di Vincent Kompany.