Bayern Monaco-Inter iniziano i quarti di finale di Champions League: stasera e domani le partite di andata fra le migliori otto d’Europa, col ritorno la settimana prossima a campi e giorni invertiti. Barcellona-Borussia Dortmund è la scelta di Amazon Prime Video, mentre fra otto giorni ci sarà Inter-Bayern Monaco.Champions League – ANDATA quartiArsenal-Real Madrid martedì 8 aprile ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253Bayern Monaco-Inter martedì 8 aprile ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252Barcellona-Borussia Dortmund mercoledì 9 aprile ore 21 – diretta streaming Amazon Prime VideoPSG-Aston Villa mercoledì 9 aprile ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e TV8Per il blocco di partite in contemporanea di martedì sarà possibile seguire diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251. Inter-news.it - Champions League, Bayern Monaco-Inter avvia l’andata quarti: partite e diretta TV Leggi su Inter-news.it Coniniziano idi finale di: stasera e domani ledi andata fra le migliori otto d’Europa, col ritorno la settimana prossima a campi e giorni invertiti. Barcellona-Borussia Dortmund è la scelta di Amazon Prime Video, mentre fra otto giorni ci sarà– ANDATAArsenal-Real Madrid martedì 8 aprile ore 21 –TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253martedì 8 aprile ore 21 –TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252Barcellona-Borussia Dortmund mercoledì 9 aprile ore 21 –streaming Amazon Prime VideoPSG-Aston Villa mercoledì 9 aprile ore 21 –TV Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e TV8Per il blocco diin contemporanea di martedì sarà possibile seguireGolsul canale Sky Sport 251.

