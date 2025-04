Champions League andata quarti | i calciatori diffidati e squalificati

diffidati per la Champions League 2024-2025: al termine dei quarti di finale, che iniziano oggi, le semifinaliste vedranno cancellate le ammonizioni (ma non gli eventuali squalificati).

Champions League – diffidati E squalificati andata quarti

ARSENAL-REAL MADRID martedì 8 aprile ore 21
diffidati Arsenal: Gabriel Martinelli, Declan Rice, Jurrien Timber.
squalificati Arsenal: Raheem Sterling (una giornata).
diffidati Real Madrid: Carlo Ancelotti (allenatore), Eduardo Camavinga, Éder Militao, Endrick, Luka Modric, Antonio Rudiger, Lucas Vazquez, Vinicius Junior.
squalificati Real Madrid: Aurélien Tchouaméni (una giornata).

BAYERN MONACO-INTER martedì 8 aprile ore 21
diffidati Bayern Monaco: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Leroy Sané.
squalificati Bayern Monaco: nessuno.

