Champions colpo Inter a Monaco | Bayern battuto 2-1

Inter si impone per 2-1 in casa del Bayern Monaco all’Allianz Arena, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I gol di Lautaro Martinez al 38?, di Thomas Muller all’85’ e di Frattesi all’88’. La gara di ritorno è in programma a Milano mercoledì 16 aprile. Lapresse.it - Champions, colpo Inter a Monaco: Bayern battuto 2-1 Leggi su Lapresse.it L’si impone per 2-1 in casa delall’Allianz Arena, nell’andata dei quarti di finale diLeague. I gol di Lautaro Martinez al 38?, di Thomas Muller all’85’ e di Frattesi all’88’. La gara di ritorno è in programma a Milano mercoledì 16 aprile.

Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Allungo-Frattesi, l'Inter ritorna avanti. Il Bologna perde due titolari: brutto colpo per la corsa Champions, saltano Atalanta e Inter. Bookies - Champions, quota alta per il colpo Inter all'Allianz Arena. Kane più avanti di Lautaro. Scommesse calcio, Champions League: Inter, quarti in salita a Monaco. Colpo nerazzurro a 3,75, un pari in casa del Bayern a 3,50 su Snai. CdS – Inter, numeri da record per Inzaghi. E sogna questo colpo a effetto dal mercato. VIDEO – L’Annuncio di Ausilio che apre al colpo dell’Inter a fine MERCATO. Ne parlano su altre fonti

Champions League, Inter corsara a Monaco: Bayern ko di misura - L’Inter supera di misura il Bayern Monaco nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League: decisivi Lautaro Martínez e Frattesi. (vocidicitta.it)

Champions: Inter vince 2-1 a Monaco,Arsenal travolge 3-0 il Real - L'Inter batte 2-1 il Bayern a Monaco e l'Arsenal infligge un 3-0 al Real Madrid a Londra nell'andata dei quarti di finale di Champions League. (ANSA) ... (ansa.it)

Champions League, tra poco Bayern Monaco-Inter: le formazioni - All'Allianz Arena l'andata dei quarti di Champions tra Bayern Monaco e Inter. Inzaghi recupera Bastoni in difesa, mentre a sinistra Carlos Augusto viene preferito a Dimarco (in panchina). In avanti la ... (tg24.sky.it)