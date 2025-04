Champions Bayern Monaco-Inter 1-2 | gol di Lautaro e Frattesi

Inter vince 2-1 sul campo del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali grazie al successo firmato dai gol di Lautaro e Frattesi. Per la battaglia di Monaco l'allenatore nerazzurro Inzaghi si affida a Sommer in porta con il terzetto di difesa.

