Champions 2024 25 ? Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Andata Palinsesto e Telecronisti

Champions LEAGUE 2024/2025 LE PARTITE DI RITORNO DEGLI OTTAVI DI FINALE SU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW 2 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON Diretta GOL Studi pre e postpartita affidati a FEDERICA MASOLIN insieme al top team di ospiti tra cui, martedì, PAOLO DI CANIO ed ESTEBAN CAMBIASSO e, mercoledì, ALESSANDRO COSTACURTA E ALESSANDRO DEL PIERO Martedì alle 21 BAYERN MONACO - INTER ARSENAL - REAL MADRID Mercoledì alle 21 PSG-ASTON VILLA BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND IN Esclusiva SU PRIME VIDEO: mercoledì alle 21:00 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass TV8 Champions NIGHT Leo Di Bello

