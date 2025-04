Anteprima24.it - CGIL, costituzione del Comitato Provinciale per il “SI” ai referendum 2025

Tempo di lettura: 2 minutiDomani, mercoledì 9 aprile, alle ore 17.30, presso la sede delladi Benevento alla via L. Bianchi 9, si terrà un’assemblea pubblica per ladelper il “SI” ai.Questo importante appuntamento mira a unire le forze del territorio per sostenere con convinzione le ragioni del “SI” nei prossimi cinque quesiti referendari. Ladi Benevento crede fermamente nell’importanza di questiper il futuro del nostro Paese e invita tutti i cittadini a partecipare attivamente al voto, esercitando un diritto democratico fondamentale per il progresso sociale e civile.In questo contesto, ladi Benevento rivolge un appello a tutte le associazioni presenti sul territorioche condividono gli obiettivi di questi 5a partecipareall’assemblea di domani.