Cesena 2025 | Due Velocità in Partita Decisivi Antonucci e Tavsan

Le partite durano novanta minuti e i conti si fanno alla fine. Motto sempre valido nel calcio, ma aspettare l’intervallo per dare la svolta a un match può essere pericoloso e non sempre può finire bene. Nel girone di ritorno ilha rispettato un copione quasi identico in tutte e 13 le gare sin qui disputate: primi quarantacinque minuti da andamento lento, ripresa più frizzante con risultato positivo, nel caso sia arrivato, quasi sempre meritato. Non è andato fuori tema nemmeno il faccia a faccia del Druso contro il Sudtirol, con i padroni di casa che non hanno fatto nulla per ravvivare la contesa, ma si sono accomodati negli spogliatoi, a metà, con il vantaggio segnato da Pyyhtiä. Nella seconda parte di gara si è visto invece un Cavalluccio più dinamico, grazie anche all’ingresso die a unpiù frizzante e alla fine è arrivato un giusto pareggio.