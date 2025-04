Certificazioni Fimi | dischi di platino per Giorgia Anna e Bad Bunny

Certificazioni elaborate da Fimi e Gfk sulla settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2025 vede tra i dischi di platino queli due primedonne come, Giorgia ed Anna che hanno raggiunto importanti traguardi negli ultimi sette giorniPer none settimane consecutive al primo posto della chart album, Vera Baddie di Anna sale a quattro dischi di platino. Il lavoro in studio pubblicato il 28 giugno 2024 ha segnato il debutto discografico della 21enne spezzina. La tracklist è composta da diciotto tracce, tra le quali spiccano le super hit 30° e Tonight, quarto e quinto singolo estratti, mentre tra gli ospiti troviamo Guè (Bikini), Thasup e Tony Boy (ABC), Artie 5ive (I Love It), Lazza (BBE), Capo Plaza (Show Me Love), Sfera Ebbasta (Chica Italiana) e Tony Effe (Mulan). Supera le 50mila copie, Debi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny.

Anna: "Vera Baddie" sale a quota 4 Dischi di Platino. Disco d’oro e di platino, ecco perché è una rivoluzione nella musica: con le nuove soglie Fimi fuori Tony Effe e Angelina Mango. Fedez? Certificazioni dimezzate. E il vincitore di Sanremo 2025 Olly…. Nessun singolo certificato FIMI nel primo mese delle nuove soglie: potrebbe influenzare Sanremo 2025. Certificazioni FIMI: dal 2025 raddoppiano le soglie per Oro e Platino nei singoli. Era troppo facile fare un platino a Sanremo, quest’anno non sarà più così. Ecco le nuove certificazioni FIMI. Ne parlano su altre fonti

