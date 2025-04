Ilfattoquotidiano.it - “Cerchiamo un assaggiatore per mille euro netti più trasporto con voli e hotel inclusi”: l’offerta di lavoro del ristorante Pipero di Roma

Ilstellato di, ha lanciato un annuncio diche promette una cena gourmet di dieci portate. I benefit?, e anche il, che includee soggiorno in. Si cerca un “Tester distellato”, una figura che dovrà, semplicemente, godersi l’esperienza culinaria e fornire back.Il fortunato prescelto avrà anche il compito di creare contenuti per il, documentando l’intera esperienza. L’annuncio, che ha suscitato l’interesse di ben 2.000 candidati, è stato pubblicato su InfoJobs e definito uno dei “CoolJobs” in collaborazione con la Federazione italiana pubblici esercizi., con la sua stella Michelin, si trova in corso Vittorio Emanuele II a, ed è noto per la maestria del suo chef Ciro Scamardella. Iloffre “un’esperienza gastronomica unica e, per questo progetto, vuole portare una persona dietro le quinte”.