Cercasi gestore per il campo sportivo

campo da calcio) della borgata di San Biagio, luogo inutilizzato da prima della pandemia. Potranno partecipare all’avviso, con scadenza alle ore 12.00 di venerdì 11 aprile, società e associazioni di promozione sociale, sportive o comunque operanti nel Terzo settore in regola con i requisiti indicati nel bando. "Come promesso, abbiamo messo in campo tutti gli strumenti possibili per dare nuove opportunità aggregative anche alla borgata di San Biagio – commentano soddisfatti il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Un anno fa avevamo incontrato i cittadini, ascoltando con attenzione le loro richieste, e da quel momento ci siamo messi al lavoro per non lasciare inascoltate le loro parole. Ilrestodelcarlino.it - Cercasi gestore per il campo sportivo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dalle intenzioni si è subito passati alle azioni: dopo l’annuncio, il Comune ha infatti già emanato l’avviso pubblico per la concessione dell’area verde (exda calcio) della borgata di San Biagio, luogo inutilizzato da prima della pandemia. Potranno partecipare all’avviso, con scadenza alle ore 12.00 di venerdì 11 aprile, società e associazioni di promozione sociale, sportive o comunque operanti nel Terzo settore in regola con i requisiti indicati nel bando. "Come promesso, abbiamo messo intutti gli strumenti possibili per dare nuove opportunità aggregative anche alla borgata di San Biagio – commentano soddisfatti il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Un anno fa avevamo incontrato i cittadini, ascoltando con attenzione le loro richieste, e da quel momento ci siamo messi al lavoro per non lasciare inascoltate le loro parole.

