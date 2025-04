Passa in Consiglio comunale la proposta di “Activa” didel. Le strutture, inaugurate del 1994, necessitano di un restyling, promosso dal privato, che investe quasi un milione di euro. L’aula ha votato all’unanimità.«Activa - ha spiegato l’assessore.

Ilpiacenza.it - Centro sportivo Farnesiana, ok unanime alla riqualificazione

Centro sportivo Farnesiana, ok unanime alla riqualificazione.

"Pronti a dare in gestione il campo di via Radini Tedeschi" Ok unanime al piano Activa.

Farnesiana, “Activa” propone un restyling del centro sportivo.

"Le regine di Sergio Brizzolesi" in mostra dal 28 giugno a Palazzo Farnese.