Ilrestodelcarlino.it - Centro per l’impiego, sede da 650mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilperdi Castelfranco Emilia diventerà più grande, con l’apertura della nuovanel 2026. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale, che spiega in una nota: "A Castelfranco Emilia prenderà il via, in questi giorni, il progetto che porterà all’apertura della nuovadelpernel 2026. Questa sorgerà in via Agnini, ai civici 61-63, al piano terra, all’interno di locali che un tempo ospitavano attività commerciali private. Quegli spazi, oggi in disuso, verranno completamente trasformati: saranno acquistati, ristrutturati, rifunzionalizzati e adattati per accogliere in modo moderno, accessibile ed efficiente cittadini e imprese. In totale si interverrà su una superficie di 265 metri quadrati, che sostituiranno l’attualeper, sito nel Vicolo San Giacomo, al civico 3, che rimarrà attivo fino all’apertura di quello nuovo.