Centri estivi nel 2024 stanziate risorse per un milione Servizio sempre più richiesto a breve l' uscita del bando

bando per la realizzazione dei Centri estivi comunali di Rimini per l’estate 2025. “Un Servizio che più di ogni altro rispecchia il profondo cambiamento nei bisogni e nelle abitudini delle famiglie riminesi - afferma Chiara Bellini, vicesindaca con delega. Riminitoday.it - Centri estivi, nel 2024 stanziate risorse per un milione. "Servizio sempre più richiesto, a breve l'uscita del bando" Leggi su Riminitoday.it Sarà pubblicato nei prossimi giorni ilper la realizzazione deicomunali di Rimini per l’estate 2025. “Unche più di ogni altro rispecchia il profondo cambiamento nei bisogni e nelle abitudini delle famiglie riminesi - afferma Chiara Bellini, vicesindaca con delega.

Centri estivi, nel 2024 stanziate risorse per un milione. "Servizio sempre più richiesto, a breve l'uscita del bando". Centri estivi 2024, pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni beneficiari. Progetto Regione ER Centri estivi 2024. Attività socio-educative dei Comuni – Anno 2024. Centri estivi per minori, approvato l’Albo. L’assessore Tesone: “A breve avviso pubblico per rimborso spese”. Come ricevere il bonus per mandare i figli al centro estivo: fino a 90 euro alla settimana. Ne parlano su altre fonti

Chiara Bellini: “Con oltre 500 posti disponibili nei centri estivi, stiamo investendo per garantire inclusione e qualità” - “Sarà pubblicato nei prossimi il bando per la realizzazione dei centri estivi comunali di Rimini per l’estate 2025. Un servizio che più di ogni altro, forse, rispecchia il profondo cambiamento nei bis ... (chiamamicitta.it)

Pesaro, ecco il piano dei centri educativi estivi: bimbi ospitati nelle 4 settimane di luglio - PESARO - «Prolungato fino almeno alle 16, l’orario pomeridiano dei plessi coinvolti, con 80 bambini dell’infanzia che vi accederanno per la prima volta; previsti 20 posti ... (msn.com)

Centri estivi, l’Emilia-Romagna incrementa di oltre il 40% le risorse: 3 milioni di euro in più rispetto agli anni precedenti - Secondo le nostre stime, si potrà allargare la platea dei beneficiari del contributo regionale dai 26mila utenti sostenuti nel 2024 ai 36mila di quest'anno. È uno sforzo consistente ma necessario, ... (sulpanaro.net)