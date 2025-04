Cento miliardi per le imprese Banco Bpm | sfida per la crescita

Il tessuto produttivo italiano e il mondo del credito. Un rapporto sempre più stretto in particolare a livello territoriale grazie all'impegno di una banca storicamente vicina alle realtà imprenditoriali. Si è concluso – con l'ultimo evento di Modena – il roadshow che Banco BPM ha dedicato alle imprese e ai territori del Centro-Nord. Iniziato a Novara all'inizio di marzo, il ciclo di incontri ha permesso ai vertici di Banco BPM di incontrare oltre 1.800 tra imprenditori e clienti insieme a 9mila colleghi delle direzioni territoriali di Novara, Verona, Lodi, Bergamo e Modena. Sei giornate all'insegna del dialogo tra banca e imprese, in particolare le Pmi, in cui Banco BPM ha potuto condividere le novità, gli obiettivi conseguiti, i progetti intrapresi, ma soprattutto riaffermare la propria vicinanza alle aziende, alle famiglie, alle istituzioni locali: in breve, all'economia reale del Paese.

