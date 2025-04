Cedolino Stipendi NoiPA aprile 2025 molta delusione tra docenti e ATA | arriva l’IVC ma non il cuneo fiscale

Cedolino degli Stipendi NoiPA di aprile 2025 del personale docente e ATA a quanto pare ha subito un primo incremento (quisquiglie) grazie all’introduzione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), prevista per il triennio 2025-2027. Tuttavia, nessuna novità sul fronte del taglio del cuneo fiscale, misura ancora in attesa di essere applicata, nonostante le promesse di . Cedolino Stipendi NoiPA aprile 2025, molta delusione tra docenti e ATA: arriva l’IVC, ma non il cuneo fiscale Scuolalink. Scuolalink.it - Cedolino Stipendi NoiPA aprile 2025, molta delusione tra docenti e ATA: arriva l’IVC, ma non il cuneo fiscale Leggi su Scuolalink.it Ildeglididel personale docente e ATA a quanto pare ha subito un primo incremento (quisquiglie) grazie all’introduzione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), prevista per il triennio-2027. Tuttavia, nessuna novità sul fronte del taglio del, misura ancora in attesa di essere applicata, nonostante le promesse di .trae ATA:, ma non ilScuolalink.

Cedolino NoiPa aprile 2025: quando sarà visibile?/ Per prof e ATA previsti alcuni aumenti: le cifre. Stipendi aprile più alti per docenti e Ata: cosa sappiamo sugli arretrati. Cedolino Stipendi NoiPA aprile 2025, molta delusione tra docenti e ATA: arriva l’IVC, ma non il cuneo fiscale. Taglio del cuneo fiscale 2025, statali ancora in attesa. Indennità di Vacanza Contrattuale e Indennità di Amministrazione: le novità in arrivo. Stipendi NoiPA aprile 2025: quando saranno visibili gli importi e cosa aspettarsi in busta paga. Ne parlano su altre fonti

Cedolino NoiPA aprile 2025: in arrivo emissioni extra. Date, arretrati e aumenti - Scopri tutte le novità del cedolino NoiPA di aprile 2025: arretrati fino a 333€, aumenti IVC per docenti e ATA, date pagamenti e visibilità importi. (leggioggi.it)

Cedolino NoiPa, ad aprile arretrati fino a 333 euro per i docenti. Cosa sapere - Quello di aprile sarà un mese ricco di novità per quanto riguarda la busta paga dei dipendenti pubblici, in particolare i dipendenti scolastici. Oltre al consueto stipendio, il cedolino NoiPA di april ... (tg24.sky.it)

Stipendi docenti e ATA in aumento ad aprile 2025, ma manca il taglio del cuneo fiscale - Con il cedolino di aprile arriva un aumento di stipendio per gli insegnanti. Continua però a non essere applicato il nuovo taglio del cuneo fiscale e contributivo Busta paga più ricca ad aprile per i ... (adnkronos.com)