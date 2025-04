Ceccano presentazione del libro Altiero Spinelli | la mia solita fierezza di Mario Leone

Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia si terrà la presentazione del libro di Mario Leone "Altiero Spinelli: la mia solita fierezza" .Verso la fine degli anni ’30 del secolo scorso, sulle Isole pontine si spendeva la vita di tanti condannati dal. Frosinonetoday.it - Ceccano, presentazione del libro "Altiero Spinelli: la mia solita fierezza" di Mario Leone Leggi su Frosinonetoday.it Domenica 13 aprile alle ore 17.00 apresso il caffè letterario Sinestesia si terrà ladeldi: la mia" .Verso la fine degli anni ’30 del secolo scorso, sulle Isole pontine si spendeva la vita di tanti condannati dal.

