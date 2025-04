Ilrestodelcarlino.it - C’è una guerra che manca: quella all’ipocrisia

A mio avviso c’è unachee la suanza sta generando frutti pericolosi. La(non armata) che, che nell’indifferenza generale è arrivata a convincere se stessa delle proprie bugie. Trump e gli altri “comandanti” sono il risultato di un modo di fare “politica” che politica non è, e poco importa che la si voglia spacciare per tale. Artefici di questa situazione sono i “bravi e buoni”, i falsi oppositori, quelli che non dicono No ma nemmeno si, quelli che le colpe sono sempre altrove, quelli che vogliono la pace ma anche le armi, l’espansione industriale i monopattini e i boschi incontaminati. Continuo a sentire osservazioni nei più disparati contesti che mi confermano tristemente che i più parlano di America e Russia senza sapere chi governa la propria città.