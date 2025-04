Gqitalia.it - C'è un salotto nella Maserati Grecale, la one-off by Giorgetti

In auto come a casa e viceversa:hanno creato un precedente senza soluzione di continuità tra ildi casa e l’automobile. Il savoir-faire dello storico brand brianzolo del design Made in Italy e l’innovazione del Tridente hanno dato concretezza per la Design Week meneghina a una collezione di interior design ispirata ae unaone-off che abbraccia gli stilemi diattraverso le mani e l’esperienza del teamFuoriserie, il programma di personalizzazione della Casa modenese.Una one-off 100% elettricaÈ un’auto ma anche un manifesto estetico, laEdition: una one-off (cioè un unico esemplare) 100% elettrica, sublime espressione dell’alta artigianalità in movimento. Forgiata nelle rinnovate Officine Fuoriserie di Modena, dove la tecnologia incontra la sapienza artigianale, questa vettura è l’incarnazione più raffinata della fusione tra due mondi - quello dell’automobile e quello dell’arredo - uniti da una comune tensione verso il bello, il durevole, l'italiano.