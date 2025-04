Internews24.com - Cauet rivela: «Inter? Viene molto sottovalutata in Francia! Eppure è una squadra che…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «inè unache.» Le parole dell’ex nerazzurroDalle colonne de L’Equipe, Benoit, ex centrocampista dell‘, ha parlato cosi.LE PAROLE- «Sono sempre gli stessi nomi che saltano fuori. Innon pensiamoall’, che èè unache sa fare tutto, completa, con un giococonsolidato. Attacca forte, difende forte”. Anche se forse un punto debole c’è: “Non esiste un palleggiatore nato, capace di fare la differenza nell’uno contro uno o negli spazi ristretti. Per il resto, è unaesperta, con un’età media di oltre 30 anni, ma anche unache ha esperienza di competizioni europee. C’è stata la finale persa due anni fa contro il City, ma non dobbiamo dimenticare la finale di Europa League contro il Siviglia»Leggi sunews24.