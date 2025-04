Formiche.net - Catturati combattenti cinesi a fianco dei russi in Ucraina. La denuncia shock di Zelensky

Per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa, cittadinisarebbero statimentre combattevano aldelle forze di Mosca in. A renderlo noto è stato il presidente ucraino Volodymyr, che ha annunciato il fermo di due uomininella regione orientale di Donetsk, dove l’esercito russo è impegnato in una nuova offensiva.Secondo quanto dichiarato da, i duefacevano parte di un’unità composta da sei uomini che operavano insieme ai soldati. Le loro identità e nazionalità sarebbero state confermate attraverso documenti personali e carte bancarie. Il presidente ucraino ha anche pubblicato sul proprio canale Telegram un video che mostrerebbe uno dei due uomini in stato di detenzione, con le mani legate e in uniforme militare.