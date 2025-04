Ilrestodelcarlino.it - Cattolica si tinge di ‘blanco’, al Calbi scende in campo lo staff del Real Madrid

, 8 aprile 2025 – Lo stadiodidal 7 all’11 luglio 2025 avrà l’onore di ospitare un FundaciónClinic, un’iniziativa che saprà mixare divertimento, aggregazione e sport.? Si tratterà di un camp estivo calcistico dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Il loro obiettivo sarà mettere in pratica gli insegnamenti e sfruttare i sapienti consigli del qualificatodel, in 5 giorni di allenamenti doppi per affinare principi di base e tecniche più avanzate. “Siamo orgogliosi di accogliere ala FundaciónClinic, un’iniziativa di grande prestigio che porta nella nostra città l’eccellenza di uno dei club più titolati e seguiti al mondo – commenta la sindaca Franca Foronchi -. La possibilità per i nostri giovani atleti di allenarsi secondo la metodologia della “Cantera” rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita sportiva e personale.