Lapresse.it - Catania, traffico di migranti tra Turchia e Italia: 15 arresti

La Polizia di Stato ha smantellato un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina operante ine in. Glisono avvenuti nelle province di Cosenza,e Catanzaro, oltre che in Albania, Germania, Oman e. La vasta operazione in corso, denominata ‘El Rais’ segue una complessa attività investigativa che ha portato all’emissione di 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità egiziana, appartenenti ad un’organizzazione criminale operante in ambito internazionale, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale.