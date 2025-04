Unlimitednews.it - Catania, smantellata organizzazione dedita all’immigrazione clandestina

(ITALPRESS) –dalla Polizia di Stato un’. Gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 indagati di nazionalità egiziana gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di migranti e del reato di favoreggiamento dell’immigrazionein concorso, con l’aggravante della transnazionalità. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di, su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arresti di oggi, è stato sottolineato nel corso di una conferenza stampa, sono il risultato di una vasta operazione investigativa coordinata dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dallo Sco – Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa in stretta sinergia con Interpol HTSM (Human trafficking and Smuggling Migrant) di Lione, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Agenzia Europea EUROPOL.