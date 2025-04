Catania smantellata organizzazione dedita a immigrazione clandestina

Catania (ITALPRESS) – Dalle prime ore odierne e in corso una vasta operazione della polizia di stato contro il traffico di esseri umani. A seguito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, sono state emesse 15 ordinanze di custodie cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità egiziana, indagati per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità e dall'aver posto in pericolo la vita dei migranti.Fonte video: Polizia di Statotrl/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo

