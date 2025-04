Dayitalianews.com - Catania, “Cavallo di ritorno” al suo ex datore di lavoro, denunciato pluripregiudicato 26enne

Leggi su Dayitalianews.com

Ha sottratto un attrezzo die, successivamente, ha cercato di applicare la pratica deldicontro il suo. Un cittadino tunisinodi 26 anni è statodalla Polizia di Stato, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, in quanto ritenuto l’autore dei reati di furto aggravato e tentata estorsione ai danni del proprietario di un peschereccio, che lo aveva assunto, in prova, come aiutante nella sua attività lavorativa.In un’occasione, il pescatore, non appena rientrato nella sua imbarcazione, al termine della giornata lavorativa, ha dovuto affrontare la sorpresa di non trovare né l’aiutante né il tablet necessario per l’attività di pesca, dato che è dotato di uno specifico software fornito dal Ministero delle Politiche Agricole per il ‘controllo pesca’.