Catania, aggredisce moglie e figli: 41enne arrestato

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, è stata evitata una situazione di violenza domestica particolarmente grave, garantendo la protezione a una donna e ai suoi cinqueminorenni. L’incidente è avvenuto in tarda serata, nei pressi di Piazza Santa Maria di Gesù, dove i militari sono intervenuti dopo una segnalazione della Centrale Operativa, che era stata allertata da un bambino in difficoltà. Il piccolo, infatti, aveva chiesto aiuto inviando dei messaggi alla nonna.Quando la gazzella, è arrivata presso l’abitazione del nucleo familiare, ha trovato in strada la vittima, 36enne, assieme aie ad alcuni vicini di casa, mentre l’aggressore, un 39enne di origine nord africana, convivente della donna e padre dei minori, si trovava ancora all’interno dell’abitazione.