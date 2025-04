Catania 26enne impugna una pistola con il colpo in canna ma viene disarmato e arrestato

Una pistola nascosta negli slip, l'altra celata sotto la maglietta. Un giovane di 26 anni, originario di Catania, è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre circolava nel quartiere di San Cristofero, durante un controllo notturno. Gli agenti della squadra volante della Questura di Catania hanno intercettato un'auto che procedeva a velocità sostenuta, con a bordo due ragazzi. Alla richiesta di spiegazioni, i giovani hanno fornito una giustificazione poco credibile, sostenendo di aver sbagliato strada. A seguito della perquisizione, sono state rinvenute due armi illegali, predisposte per l'installazione di un silenziatore. Gli agenti, insospettiti dal comportamento agitato dei due giovani, non hanno dato credito alla loro versione dei fatti e hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito.

